Sostengono i tetti

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostengono i tetti

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sostengono i tetti' è 'Travi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRAVI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostengono i tetti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostengono i tetti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Travi? Le travi sono elementi strutturali fondamentali nelle costruzioni di edifici e coperture, poiché distribuiscono il peso e garantiscono stabilità. Sono posizionate orizzontalmente e si estendono tra pareti o pilastri, formando la base su cui si poggiano altri componenti come le tegole o le assi di legno. La loro resistenza permette di sorreggere il carico del tetto e di mantenere l'integrità dell'intera struttura. La corretta installazione delle travi è essenziale per la sicurezza dell'edificio.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sostengono i tetti nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Travi

Se la definizione "Sostengono i tetti" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostengono i tetti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Travi:

T Torino R Roma A Ancona V Venezia I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostengono i tetti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Puntellano le impalcatureCostituiscono l ossatura dei solaiTronchi d albero squadratiSi raccoglie dai tettiI pannelli sui tettiLaterizio per l orditura dei tettiSostengono la corollaSostengono un fabbricato isolandolo completamente dal suolo