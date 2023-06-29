Sostengono la corolla

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostengono la corolla' è 'Sepali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SEPALI

Perché la soluzione è Sepali? I sepali sono le parti esterne di un fiore che avvolgono e proteggono i petali prima che si aprano. La loro funzione principale è quella di sostenere la corolla una volta che il fiore si sviluppa, offrendo stabilità e protezione durante il processo di fioritura. Spesso sono di colore verde, simili alle foglie, e formano una specie di involucro che garantisce la salute dei delicati organi floreali. La loro presenza è essenziale per il corretto sviluppo del fiore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostengono la corolla" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostengono la corolla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Per risolvere la definizione "Sostengono la corolla", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostengono la corolla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sepali:

S Savona E Empoli P Padova A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostengono la corolla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

