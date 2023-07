Laterizio per l orditura dei tetti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Laterizio per l orditura dei tetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAVELLA

Significato/Curiosita : Laterizio per l orditura dei tetti

Calcestruzzo armato. l'orditura in legno strutturale è costituita da vari elementi: le capriate; la grossa orditura; la piccola orditura. le capriate in legno... tavella (1668-1738) – pittore italiano franz tavella (1844-1931) – scultore italiano renato tavella (1947) – scrittore italiano roberto josé tavella (1893-1963)... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

