Puntellano le impalcature nei cruciverba: la soluzione è Travi

Home / Soluzioni Cruciverba / Puntellano le impalcature

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Puntellano le impalcature' è 'Travi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVI

Curiosità e Significato di Travi

La parola Travi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Travi.

Perché la soluzione è Travi? Le travi sono elementi strutturali orizzontali, spesso di legno o acciaio, utilizzati per sostenere pesi temporanei o permanenti nelle costruzioni. Si impiegano per creare impalcature, ponti o piani di appoggio, garantendo stabilità e sicurezza durante i lavori edilizi. In sostanza, le travi sono i pilastri portanti di molte opere architettoniche e di ingegneria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Leggere impalcature mobili per eseguire lavori di pulizia e restauroImpalcature osseeSostegno per impalcatureLe impalcature per le facciateLe impalcature per rifare le facciate

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Travi

Stai cercando la risposta alla definizione "Puntellano le impalcature"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

- I K A A T I T K Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TIKI-TAKA" TIKI-TAKA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.