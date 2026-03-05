Erano cittadine della Ionia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano cittadine della Ionia' è 'Efesine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EFESINE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Erano cittadine della Ionia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erano cittadine della Ionia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Efesine? Le persone di questa antica regione provenivano da una delle più importanti colonie della Ionia, situata sulla costa dell'Asia Minore. Questi insediamenti erano noti per la loro ricca cultura, il commercio attivo e i contributi alle arti e alle scienze. L'antico porto di questa città favoriva gli scambi culturali e commerciali con altre civiltà del Mediterraneo. La loro influenza si estendeva anche nel campo della filosofia e della politica, lasciando un'impronta significativa nella storia dell'area.

In presenza della definizione "Erano cittadine della Ionia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erano cittadine della Ionia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Efesine:

E Empoli F Firenze E Empoli S Savona I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erano cittadine della Ionia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

