Uscita dal sonno

Home / Soluzioni Cruciverba / Uscita dal sonno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uscita dal sonno' è 'Desta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Uscita dal sonno" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uscita dal sonno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Desta? Al risveglio, molte persone si trovano a dover affrontare un momento di transizione tra il riposo e la vita quotidiana. La sensazione di essere svegli può essere accompagnata da una certa confusione o da una sensazione di freschezza, a seconda di come si è riposati. Il risveglio può arrivare in modo graduale o improvviso, spesso segnato da un impulso di energia o di attenzione. La prima cosa che si fa spesso è spostare il corpo, magari con un gesto deciso.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Uscita dal sonno nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Desta

Quando la definizione "Uscita dal sonno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uscita dal sonno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Desta:

D Domodossola E Empoli S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uscita dal sonno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sveglia, attivaSveglia con gli occhi apertiSveglia vigileQuelli ciechi sono senza uscitaSi oppone all uscitaImportante neurotrasmettitore con funzioni di controllo sul piacere e sul sonnoUna fase del sonnoIl sonno in cui cade il medium