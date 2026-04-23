Notti senza sonno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Notti senza sonno' è 'Veglie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VEGLIE

Perché la soluzione è Veglie? Le veglie sono momenti in cui si rimane svegli durante le ore notturne, spesso per motivi di studio, lavoro o semplicemente per scelta personale. Questi periodi di inattività notturna sono caratterizzati da un'assenza di riposo e sono associati a notti senza sonno, durante le quali il corpo e la mente restano attivi, lasciando poco spazio al riposo. Le veglie possono essere vissute come un'esperienza di introspezione o di stress, ma spesso comportano una sensazione di stanchezza al risveglio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Notti senza sonno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Notti senza sonno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Veglie

Per risolvere la definizione "Notti senza sonno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Notti senza sonno" conferma che la soluzione 'Veglie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Veglie

V Venezia E Empoli G Genova L Livorno I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Notti senza sonno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Veglie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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