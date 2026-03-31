Marciarono per protesta a Torino nel 1980

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Marciarono per protesta a Torino nel 1980' è 'Quarantamila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUARANTAMILA

Perché la soluzione è Quarantamila? Nel 1980 a Torino, una grande folla di persone si mise in cammino per esprimere il proprio dissenso, camminando compatta e determinata. Questa manifestazione, ricordata come una delle più significative di quell'epoca, coinvolse circa quarantamila individui che vollero far sentire la propria voce contro decisioni o situazioni ritenute ingiuste. La loro marcia rappresentò un gesto di protesta collettiva, simbolo di impegno e di volontà di cambiamento.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marciarono per protesta a Torino nel 1980". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Marciarono per protesta a Torino nel 1980 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Quarantamila

Se la definizione "Marciarono per protesta a Torino nel 1980" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marciarono per protesta a Torino nel 1980" conferma che la soluzione 'Quarantamila' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Quarantamila

Q Quarto U Udine A Ancona R Roma A Ancona N Napoli T Torino A Ancona M Milano I Imola L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marciarono per protesta a Torino nel 1980" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quarantamila' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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