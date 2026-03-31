Marciarono per protesta a Torino nel 1980
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Marciarono per protesta a Torino nel 1980' è 'Quarantamila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: QUARANTAMILA
Perché la soluzione è Quarantamila? Nel 1980 a Torino, una grande folla di persone si mise in cammino per esprimere il proprio dissenso, camminando compatta e determinata. Questa manifestazione, ricordata come una delle più significative di quell'epoca, coinvolse circa quarantamila individui che vollero far sentire la propria voce contro decisioni o situazioni ritenute ingiuste. La loro marcia rappresentò un gesto di protesta collettiva, simbolo di impegno e di volontà di cambiamento.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Marciarono per protesta a Torino nel 1980". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Marciarono per protesta a Torino nel 1980 nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Quarantamila
Se la definizione "Marciarono per protesta a Torino nel 1980" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Marciarono per protesta a Torino nel 1980" conferma che la soluzione 'Quarantamila' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Quarantamila
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Marciarono per protesta a Torino nel 1980" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Quarantamila' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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