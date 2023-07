Quello italiano è tra i più alti al mondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quello italiano è tra i più alti al mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : DEBITO PUBBLICO

Significato/Curiosita : Quello italiano e tra i piu alti al mondo

Italiane guerra regia e guerra di popolo il canto degli italiani istituto per la storia del risorgimento italiano irredentismo italiano liberalismo marcia... Del proprio debito, con circolazione dei titoli sia interna che estera. il debito pubblico può essere dunque suddiviso in debito pubblico dell'amministrazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 12 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Quello italiano è tra i più alti al mondo : quello; italiano; alti; mondo; I bolscevichi presero quello d Inverno nel 1917; quello di Roberto Baggio era Divin; C è quello symbol e quello su facebook ing; C è quello di Gramigna in una novella di Verga; Fu sentimentale quello di Laurence Sterne; Gabriel attore italiano ; italiano che vive al confine con la Slovenia; Verseggiatori del 600 italiano ; In sinonimo italiano di pallet; In italiano sinonimo di pallet; I livelli più alti ; Aiutano a smalti re i rifiuti; Musica per tenori e contralti ; Si paga quella sullo smalti mento dei rifiuti; Si dicono alti quelli degli aristocratici; Mario ex-campione del mondo di Formula 1; Il Nuovo mondo ; Lo sono i beni di questo mondo ; Archimede la voleva per sollevare il mondo ; Il Ramazzotti che canta Alla fine del mondo ;

Cerca altre Definizioni