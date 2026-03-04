Tutto sommato i più le fanno

SOLUZIONE: ADDIZIONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tutto sommato i più le fanno" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tutto sommato i più le fanno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Addizioni? Le addizioni rappresentano le parti extra che si aggiungono a un insieme o a un totale, contribuendo ad aumentare la quantità complessiva. Sono spesso utilizzate per arricchire o modificare un risultato, rendendo più completo o più semplice il calcolo di un totale. Questi elementi supplementari possono essere di varia natura e servono a migliorare la precisione o l’efficacia di un procedimento. Alla fine, tutto sommato, i più le fanno, perché ogni dettaglio può fare la differenza.

In presenza della definizione "Tutto sommato i più le fanno", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tutto sommato i più le fanno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Addizioni:

A Ancona D Domodossola D Domodossola I Imola Z Zara I Imola O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tutto sommato i più le fanno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

