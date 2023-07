La sostanza che Superman teme più di tutto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sostanza che Superman teme più di tutto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : KRYPTONITE

Significato/Curiosità : La sostanza che Superman teme più di tutto

La "kryptonite" è la sostanza che Superman teme più di tutto. Nell'universo dei fumetti di Superman, la kryptonite è una roccia proveniente dal pianeta natale di Superman, Krypton, che emette radiazioni nocive per lui. Quando Superman viene esposto alla kryptonite, perde i suoi poteri e diventa vulnerabile. La kryptonite rappresenta una minaccia costante per il supereroe, poiché anche una piccola quantità può renderlo impotente. Il suo colore verde brillante è diventato un'icona nella cultura popolare, simboleggiando la debolezza e la fragilità di Superman. La presenza della kryptonite nei confronti di Superman crea tensione e suspense nelle storie, poiché i nemici di Superman cercano sempre di sfruttare questa vulnerabilità per sconfiggerlo.

