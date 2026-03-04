Pianta che colora di viola la campagna

SOLUZIONE: LAVANDA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pianta che colora di viola la campagna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta che colora di viola la campagna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Lavanda? La lavanda è una pianta aromatica molto apprezzata per il suo profumo intenso e rilassante. Cresce spontaneamente in molte zone di campagna, dando un tocco di viola ai paesaggi estivi. I suoi fiori, con sfumature che variano dal lilla al violetto, creano un suggestivo spettacolo naturale. Oltre all’aspetto estetico, viene utilizzata in profumeria e nelle tisane, contribuendo a diffondere un aroma delicato. È un simbolo di tranquillità e di serenità nei campi di tutto il mondo.

La definizione "Pianta che colora di viola la campagna" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta che colora di viola la campagna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lavanda:

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta che colora di viola la campagna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

