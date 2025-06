Ha fiori violacei profumati nei cruciverba: la soluzione è Lavanda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ha fiori violacei profumati' è 'Lavanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDA

Vuoi sapere di più su Lavanda? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Lavanda.

Perché la soluzione è Lavanda? La lavanda è una pianta aromatica nota per i suoi fiori violacei e il profumo dolce e rilassante. Spesso usata in profumeria e rimedi naturali, la sua fragranza calmante è simbolo di tranquillità e benessere. Un vero toccasana per l’animo, la lavanda arricchisce ogni ambiente con il suo aroma avvolgente e naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un erba per la biancheriaQuella gastrica svuota lo stomacoProfumo per biancheriaHa i fiori bianchi o roseiAlbero dai fiori profumatiHa fiori a campana

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

