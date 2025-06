Un erba per la biancheria nei cruciverba: la soluzione è Lavanda

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un erba per la biancheria' è 'Lavanda'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVANDA

Curiosità e Significato di "Lavanda"

Hai risolto il cruciverba con Lavanda? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Lavanda.

Perché la soluzione è Lavanda? La lavanda è un'erba aromatica conosciuta per il suo profumo fresco e rilassante. Tradizionalmente, veniva utilizzata per profumare la biancheria e allontanare gli insetti, grazie alle sue proprietà naturali. Oltre a essere un elemento decorativo nei giardini, la lavanda è spesso impiegata in oli essenziali e prodotti di bellezza, rendendola una pianta molto versatile e amata.

Come si scrive la soluzione Lavanda

Se "Un erba per la biancheria" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

