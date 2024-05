La cartina del tesoro

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Una mappa è una rappresentazione semplificata dello spazio che evidenzia relazioni tra componenti (oggetti, regioni) di quello spazio. Una mappa è comunemente una rappresentazione bidimensionale, geometricamente accurata, di uno spazio tridimensionale, come ad esempio una carta geografica. Più in generale, le mappe possono essere usate per rappresentare qualsiasi proprietà locale del mondo o parte di esso, o qualsiasi altro spazio (inclusi altri corpi celesti, o galassie, o l'intero universo), anche inventato, mentale o concettuale.

mappa ( approfondimento) f sing, (pl.: mappe)

(geografia) (topografia) rappresentazione semplificata di uno spazio e delle sue relazioni interne (senso figurato) rappresentazione specifica di qualcosa a fronte di ricerche la mappa sismica italiana

Voce verbale

mappa

terza persona singolare dell'indicativo presente di mappare

Sillabazione

màp | pa

Pronuncia

IPA: /'mappa/

Etimologia / Derivazione

dal latino mappa, voce di origine punica

Sinonimi

pianta, cartina, carta geografica, carta topografica, rappresentazione grafica, disegno

( senso figurato ) quadro, schema riassuntivo, prospetto grafico, tavola

quadro, schema riassuntivo, prospetto grafico, tavola (letterario) tovagliolo, tovaglia

Parole derivate

mappaggio, mappale, mappaluna, mappamondo, mappare, mappatore, mappatura

Termini correlati

topografia

Da non confondere con

mappatella

Proverbi e modi di dire