La marcia ingranata per posteggiare nei cruciverba: la soluzione è Retro

Home / Soluzioni Cruciverba / La marcia ingranata per posteggiare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La marcia ingranata per posteggiare' è 'Retro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RETRO

Curiosità e Significato di Retro

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Retro, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Retro? Retro indica la marcia indietro di un veicolo, utilizzata per posteggiare o riposizionarsi. È la marcia che permette di muoversi all’indietro, facilitando le manovre di parcheggio o uscita da uno spazio stretto. Una parola semplice, ma fondamentale nel mondo della guida: senza di essa, le manovre sarebbero molto più complicate.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La marcia per posteggiareIn marcia dopo la primaUna marcia da autostradaLa direzione di marciaC è quello di marcia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Retro

Hai davanti la definizione "La marcia ingranata per posteggiare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O O I R R E T N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TORNITORE" TORNITORE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.