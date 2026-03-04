Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello' è 'Oro'.

SOLUZIONE: ORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Oro

Per risolvere la definizione "Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Oro:

O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il metallo in cui venne fuso un biblico vitello" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

