Significato della soluzione per: Barra di metallo fuso

Sostantivo

Il Lingotto è un comprensorio di edifici situato nel quartiere torinese di Nizza Millefonti, chiuso tra via Nizza (dal numero 230 al 294) a est, da via Ermanno Fenoglietti a nord, da via Giacomo Mattè-Trucco a ovest (strada che costeggia un ramo del Passante ferroviario di Torino) e dal sottopasso del Lingotto a sud. Fu uno dei principali stabilimenti di produzione della fabbrica automobilistica FIAT, poi riconvertito a grande centro polifunzionale.

lingotto ( approfondimento) m sing (pl.: lingotti)

(chimica) (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) metallo ricavato per gettata e versamento (tipografia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

lin | gòt | to

Pronuncia

IPA: /lin'gtto/

Etimologia / Derivazione

dal francese lingot, che deriva dall’inglese ingot, con agglutinazione dell’articolo

Sinonimi