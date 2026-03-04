L isola d origine del Corto di Hugo Pratt

SOLUZIONE: MALTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L isola d origine del Corto di Hugo Pratt" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola d origine del Corto di Hugo Pratt". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Malta? Malta è un arcipelago situato nel cuore del Mediterraneo, noto per la sua storia ricca e la posizione strategica. Questa isola ha dato i natali a numerosi artisti e scrittori, tra cui Hugo Pratt, creatore di personaggi indimenticabili come Corto Maltese. La sua cultura affonda le radici in tradizioni antiche e influenze diverse, rendendola un luogo di grande fascino. La sua natura selvaggia e i paesaggi mediterranei catturano l'immaginazione di chi la visita.

La soluzione associata alla definizione "L isola d origine del Corto di Hugo Pratt" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola d origine del Corto di Hugo Pratt" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Malta:

M Milano A Ancona L Livorno T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola d origine del Corto di Hugo Pratt" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

