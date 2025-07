Il suo stemma: croce bianca a otto punte in campo rosso nei cruciverba: la soluzione è Ordine Di Malta

ORDINE DI MALTA

Curiosità e Significato di Ordine Di Malta

Conosci Ordine Di Malta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve

Perché la soluzione è Ordine Di Malta? L'Ordine di Malta è un antico ordine cavalleresco che deriva dai Cavalieri di San Giovanni. Il suo stemma, con la croce bianca a otto punte su sfondo rosso, rappresenta la protezione e la fede, simboli della loro missione di assistenza e tutela dei più deboli. Un simbolo di storia, coraggio e impegno umanitario che ancora oggi ispira molte iniziative nel mondo.

