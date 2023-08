Hugo il fumettista che creò Corto Maltese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hugo il fumettista che creò Corto Maltese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PRATT

Significato/Curiosita : Hugo il fumettista che creo corto maltese

Contarci, ancora un po’ più in là...» (corto maltese) corto maltese è un personaggio immaginario dei fumetti creato da hugo pratt nel 1967 e protagonista dell'omonima... Christopher michael pratt, conosciuto come chris pratt (virginia, 21 giugno 1979), è un attore statunitense. conosciuto per la sua partecipazione alle...