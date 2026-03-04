Gallia Cisalpina o

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gallia Cisalpina o' è 'Citeriore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CITERIORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Gallia Cisalpina o" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Gallia Cisalpina o". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Citeriore? Il Citeriore rappresentava una regione dell'antica Gallia Cisalpina, situata tra le Alpi e i fiumi padani, ed era abitata da popolazioni che avevano una cultura e un’organizzazione sociale proprie. Questa zona, strategicamente importante, si estendeva lungo le vie di comunicazione tra l’Italia e la Gallia, favorendo scambi culturali e commerciali. La presenza di insediamenti e di strutture difensive testimonia l’importanza di questa area nel contesto storico e geopolitico dell’epoca.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Gallia Cisalpina o" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Gallia Cisalpina o" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Citeriore:

C Como I Imola T Torino E Empoli R Roma I Imola O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Gallia Cisalpina o" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

