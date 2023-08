In quella Cisalpina e era Mediolanum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In quella Cisalpina e era Mediolanum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GALLIA

Significato/Curiosita : In quella cisalpina e era mediolanum

Significati, vedi mediolanum (disambigua). «[...] gli insubri avevano come metropoli mediolanum, che anticamente era un villaggio, ora invece è un'importante... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gallia (disambigua). (la) «gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt belgae... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In quella Cisalpina e era Mediolanum : quella; cisalpina; mediolanum; Un influenza come quella causata dal virus H5N1; quella d oro è narrata dal greco Esiodo; C è quella pontina e quella di Gioia Tauro; In TV quella con Sofia Vergara è Modern ing; quella ipnica non fa scintille; L Ennio di banca mediolanum ; Presidenti di Intesa o mediolanum ; Motto della banca mediolanum : __ intorno a te; L Ennio della banca mediolanum ;

