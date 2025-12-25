Posto al di qua del confine

SOLUZIONE: CITERIORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Posto al di qua del confine" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Posto al di qua del confine". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Citeriore? Un termine che indica una posizione situata prima di un confine o di un limite geografico. È usato spesso per descrivere territori o aree che si trovano all’interno di un confine stabilito. Questa parola aiuta a distinguere tra ciò che si trova all’interno e ciò che è fuori da un limite geografico. Viene impiegata in contesti storici, politici e geografici per identificare le zone interne rispetto alle frontiere.

Per risolvere la definizione "Posto al di qua del confine", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Posto al di qua del confine" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Citeriore:

C Como I Imola T Torino E Empoli R Roma I Imola O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Posto al di qua del confine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

