La Soluzione ♚ La Repubblica che si fuse con quella Cisalpina La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CISPADANA .

Significato della soluzione per: La repubblica che si fuse con quella cisalpina La Repubblica Cispadana fu una delle prime Repubbliche sorelle dell'Italia settentrionale soggette alla Repubblica Francese. Nacque sull'onda delle fulminee vittorie della Campagna d'Italia condotta dal generale Bonaparte, costituendosi dapprima, nell'ottobre 1796, come Federazione ed in seguito, nel dicembre dello stesso anno, come vero e proprio stato unitario. Ne fecero parte i territori del Bolognese, del Ferrarese, del Modenese, del Reggiano, della Garfagnana, di Massa e di Carrara. Italiano: Aggettivo: cispadano m . persona o cosa proveniente o situato nei territori posti appena a sud del Po. Sillabazione: ci | spa | dà | no. Pronuncia: IPA: /tispa'dano/ . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. . Contrari: transpadano.

