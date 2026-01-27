L appello che fa indossare una divisa

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'L appello che fa indossare una divisa' è 'Chiamata Alle Armi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIAMATA ALLE ARMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L appello che fa indossare una divisa" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L appello che fa indossare una divisa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Chiamata Alle Armi? La chiamata alle armi rappresenta un invito ufficiale rivolto ai cittadini affinché indossino una divisa e assumano un ruolo di servizio militare. È un procedimento che coinvolge la mobilitazione di persone pronte a difendere il paese, spesso in momenti di emergenza o di guerra. Quest'invito ufficiale, quindi, è il momento in cui si invita la popolazione a unirsi alle forze armate per il bene della nazione.

La definizione "L appello che fa indossare una divisa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L appello che fa indossare una divisa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Chiamata Alle Armi:

C Como H Hotel I Imola A Ancona M Milano A Ancona T Torino A Ancona A Ancona L Livorno L Livorno E Empoli A Ancona R Roma M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L appello che fa indossare una divisa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

