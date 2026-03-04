del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia' è 'Castel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTEL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Castel? Un castello rappresenta un'imponente struttura fortificata, spesso costruita per proteggere territori e abitanti da eventuali minacce esterne. Queste costruzioni medievali si distinguono per le loro mura robuste, torri di avvistamento e cortili interni, diventando simboli di potere e difesa. Molti castelli sono stati eretti su colline o punti strategici per controllare le aree circostanti. Queste opere architettoniche testimoniano l'ingegno e la capacità militare dei loro costruttori, come nel caso di alcuni esempi storici in Italia.

Quando la definizione "del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Castel:

C Como A Ancona S Savona T Torino E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "del Monte: fortezza di Federico II di Svevia Puglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

