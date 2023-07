Comune foggiano che Federico II affidò ai Saraceni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune foggiano che Federico II affidò ai Saraceni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LUCERA

Significato/Curiosita : Comune foggiano che federico ii affido ai saraceni

lucera (afi: /lu'ra/, luciörë in dialetto lucerino, lucérë nel locale italiano regionale) è un comune italiano di 31 062 abitanti della provincia di... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

