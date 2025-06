È detto anche Mausoleo di Adriano nei cruciverba: la soluzione è Castel Sant Angelo

CASTEL SANT ANGELO

Curiosità e Significato di "Castel Sant Angelo"

Perché la soluzione è Castel Sant Angelo? Il Castel Sant'Angelo, noto anche come Mausoleo di Adriano, è un imponente edificio storico di Roma, originariamente costruito come monumento funebre per l'imperatore Adriano. Nel tempo, ha assunto diverse funzioni, diventando fortezza e rifugio papale. La sua struttura unica e la posizione sul Tevere lo rendono simbolo della città eterna, testimone di secoli di storia e trasformazioni. È un vero tesoro architettonico italiano.

Come si scrive la soluzione Castel Sant Angelo

C Como

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

L Livorno

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

G Genova

E Empoli

L Livorno

O Otranto

