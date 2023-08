Si commette discutendo i dogmi della Chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si commette discutendo i dogmi della Chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ERESIA

Significato/Curiosita : Si commette discutendo i dogmi della chiesa

Dell'enciclopedia italiana. giuseppe de luca, eresia, in enciclopedia italiana, istituto dell'enciclopedia italiana, 1932. eresia, in dizionario di storia, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Si commette discutendo i dogmi della Chiesa : commette; discutendo; dogmi; della; chiesa; Chi lo commette ne risponde; Scommette re su un numero; Il crostaceo che si prende commette ndo uno sbaglio; Si commette senza volerlo; Le commette lo sconsiderato; Il complesso dei dogmi ; Lo sono le dottrine contrarie ai dogmi ; Iniziali della Incontrada; La mèta della nostra gita 4768 Liguria; L insetto della malaria; Le cinghiette della spada; Gli estremi della vamp; La chiesa protestante evangelica; Lo si suona in chiesa ; La chiesa di Roma con la tomba di Caterina da Siena; Un corista in chiesa ; chiesa in miniatura;

Cerca altre Definizioni