La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cascame della canapa' è 'Stoppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOPPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cascame della canapa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cascame della canapa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stoppa? La stoppa è un materiale di scarto derivato dalla lavorazione della pianta di canapa. Viene prodotto durante il processo di filatura e utilizzo dei fili, risultando così come residuo fibroso. Questo residuo naturale ha trovato impiego in diverse applicazioni, dall'imbottitura all'isolamento, grazie alle sue proprietà isolanti e traspiranti. Utilizzato anche come materiale di riempimento, rappresenta uno degli scarti più tradizionali e sostenibili della lavorazione della canapa, contribuendo al riuso e alla riduzione degli sprechi.

Se la definizione "Il cascame della canapa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cascame della canapa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stoppa:

S Savona T Torino O Otranto P Padova P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cascame della canapa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

