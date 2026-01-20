Materia grezza adatta ad imballare

Home / Soluzioni Cruciverba / Materia grezza adatta ad imballare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materia grezza adatta ad imballare' è 'Stoppa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STOPPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Materia grezza adatta ad imballare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Materia grezza adatta ad imballare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Stoppa? Una parola che indica un materiale non lavorato, spesso usato per confezionare o proteggere oggetti durante il trasporto, è quella che si riferisce a un rivestimento di protezione o di riempimento. È un termine che richiama il gesto di fermarsi o di interrompere, associato a un materiale che può essere utilizzato per imbottire o avvolgere. Questa parola suggerisce anche l’idea di un segnale di arresto, combinando funzionalità e simbolismo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Materia grezza adatta ad imballare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stoppa

La soluzione associata alla definizione "Materia grezza adatta ad imballare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Materia grezza adatta ad imballare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Stoppa:

S Savona T Torino O Otranto P Padova P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Materia grezza adatta ad imballare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Guarnizione da idrauliciPer le guarnizioni idraulicheUn gioco d azzardo di carte simile al pokerIl complesso di disposizioni relative ad una materiaSi oppone ad australeCittà unita ad AmburgoRelativo ad uno sport in acquaMateria prima per barattoli