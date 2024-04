La Soluzione ♚ Si può segnare di tacco La definizione e la soluzione di 3 lettere: Si può segnare di tacco. GOL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Si puo segnare di tacco: Il 23 settembre 2018 (archiviato il 28 agosto 2018). ^ pastore si ripete: il gol di tacco è una perla fotogallery, su sport.sky.it. url consultato il 26... Il gol (adattamento dell'inglese goal, ossia «obiettivo») è il punto realizzato a favore della propria squadra in vari sport di gruppo in cui si fa uso di una palla. In italiano è chiamato anche rete. Altre Definizioni con gol; segnare; tacco; Una rete che nessuno vorrebbe segnare; Segnare con il dito; La rete che nessun giocatore vorrebbe segnare; Tacco di scarpa; Si dice di Scarpe senza tacco;

GOL

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'Si può segnare di tacco' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.