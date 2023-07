Usa il gesso per segnare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Usa il gesso per segnare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SARTO

Significato/Curiosità : Usa il gesso per segnare

Il sarto è un professionista che utilizza il gesso per segnare e tracciare linee sui tessuti durante il processo di confezione di abiti o indumenti su misura. Il gesso da sarto è una piccola barretta di gesso o gesso speciale che viene strofinata sul tessuto per creare segni temporanei come guide per il taglio, le pieghe o le cuciture. Il gesso è scelto per la sua natura temporanea e la facilità con cui può essere cancellato o lavato via senza lasciare tracce permanenti. Grazie all'uso del gesso da sarto, il sarto può creare linee precise e dettagliate sul tessuto, consentendo una lavorazione accurata e un risultato finale di alta qualità. L'abilità di segnare e tracciare con precisione è fondamentale nel processo di creazione di indumenti su misura, in modo da ottenere la vestibilità desiderata e garantire la qualità artigianale dell'indumento. Il gesso da sarto è uno strumento indispensabile per il professionista del settore della moda e sartoria.

Altre risposte alla domanda : Usa il gesso per segnare : gesso; segnare; Vi si scrive sopra con il gesso ; È rapida quella del gesso ; Il comune genovese... su cui scrivere col gesso ; Collezione di calchi in gesso ; Si usano per cancellare il gesso ; Passaggio che mette in condizione di segnare il gol; Hanno lettere da consegnare ; Hanno qualcosa da consegnare ; Si può segnare di tacco; Un arcaico insegnare e informare;

Cerca altre Definizioni