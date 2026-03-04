Crea imbarazzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Crea imbarazzo' è 'Disagio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DISAGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Crea imbarazzo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Crea imbarazzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Disagio? Il senso di disagio si manifesta come una sensazione di fastidio o inquietudine che può insorgere in situazioni imbarazzanti o scomode. È un sentimento che ci fa sentire a disagio, spesso accompagnato da tremore, rossore o nervosismo, e può derivare da circostanze che ci mettono in difficoltà davanti ad altri. Questa sensazione ci induce a desiderare di allontanarci o di scomparire, cercando di evitare di essere al centro dell’attenzione o di affrontare momenti imbarazzanti.

La soluzione associata alla definizione "Crea imbarazzo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Crea imbarazzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Disagio:

D Domodossola I Imola S Savona A Ancona G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Crea imbarazzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

