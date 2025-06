Possono mettere in imbarazzo nei cruciverba: la soluzione è Domande

DOMANDE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Domande: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Domande? Domande sono richieste di informazioni o chiarimenti che si fanno per capire meglio qualcosa o qualcuno. Possono mettere in imbarazzo se sono troppo personali, inaspettate o scomode, creando disagio o disagio nelle conversazioni. Insomma, saperle usare con saggezza può facilitare un dialogo più efficace e rispettoso. Per questo motivo, sono uno strumento potente nelle relazioni quotidiane.

Può mettere in imbarazzo chi deve farlaPossono essere alimentate da kerosenePossono essere a seccoSi possono guidare a 14 anniUn galletto da mettere in pentola

D Domodossola

O Otranto

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

