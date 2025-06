Lo palesa chi è in imbarazzo nei cruciverba: la soluzione è Disagio

DISAGIO

Curiosità e Significato di Disagio

Hai risolto il cruciverba con Disagio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Disagio.

Perché la soluzione è Disagio? Disagio indica uno stato di malessere o imbarazzo interiore, spesso causato da situazioni scomode o insicure. È quel senso di disagio che si prova quando ci si sente fuori posto o in difficoltà senza una ragione apparente. In parole semplici, rappresenta il fastidio emotivo che ci fa capire che qualcosa non va, aiutandoci a riconoscere quando siamo in imbarazzo.

Come si scrive la soluzione Disagio

Hai davanti la definizione "Lo palesa chi è in imbarazzo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

A Ancona

G Genova

I Imola

O Otranto

