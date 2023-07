Li crea la consuetudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li crea la consuetudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USI

Significato/Curiosita : Li crea la consuetudine

la prassi è una procedura abituale, una consuetudine nello svolgere una determinata attività, in diversi campi della società. in diritto la "prassi" è... Contengono il titolo. unione sindacale italiana – sindacato italiano del passato usi - cit – sindacato italiano unione socialista indipendente – partito politico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Li crea la consuetudine : crea; consuetudine; Il liceo per chi ha attitudini crea tive; crea ture boschive germaniche; Mitologiche crea ture con la coda di pesce; Ricrea zione relax; Lo crea no i fan; consuetudine che logora; consuetudine procedurale; E consuetudine darselo in confidenza; consuetudine , costume; Comportamento che si segue per consuetudine ;

Cerca altre Definizioni