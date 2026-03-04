Corsa che toglie il fiato

Home / Soluzioni Cruciverba / Corsa che toglie il fiato

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corsa che toglie il fiato' è 'Volata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VOLATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Corsa che toglie il fiato" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corsa che toglie il fiato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Volata? Una volata è un momento di grande intensità in cui si corre con tutta la forza possibile, spesso alla fine di una gara. Questo sforzo improvviso richiede resistenza e determinazione, poiché si tratta di uno sforzo che può togliere il fiato e mettere alla prova le energie di un atleta. La tensione cresce, e ogni respiro diventa più affannoso mentre si cerca di superare gli avversari. È uno dei momenti più emozionanti e cruciali di una competizione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Corsa che toglie il fiato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Volata

Per risolvere la definizione "Corsa che toglie il fiato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corsa che toglie il fiato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Volata:

V Venezia O Otranto L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corsa che toglie il fiato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Chiudono le bocche delle armi da fuocoPone termine a molte tappe del GiroLa fa il ciclista in vista del traguardoToglie il fiatoLo perde chi se lo toglieStrumento a fiatoLo toglie il dentistaSi commette prendendo la borsa e la corsa