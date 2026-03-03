Elemento delle frasi

La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Elemento delle frasi' è 'Predicato Verbale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREDICATO VERBALE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Elemento delle frasi" corrisponde a una soluzione formata da 16 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Elemento delle frasi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Predicato Verbale? Il predicato verbale è la parte della frase che esprime un'azione, uno stato o un evento riferito al soggetto. È costituito generalmente dal verbo principale, che indica ciò che il soggetto fa o ciò che gli accade. Questa parte è fondamentale per comunicare il senso completo di una frase, poiché collega il soggetto alle informazioni che si vogliono trasmettere. La sua presenza permette di chiarire chi compie l'azione e cosa avviene, formando così una struttura coerente e significativa.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Elemento delle frasi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Elemento delle frasi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 16 lettere della soluzione Predicato Verbale:

P Padova R Roma E Empoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto V Venezia E Empoli R Roma B Bologna A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Elemento delle frasi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

