FUSTO

Curiosità e Significato di Fusto

La parola Fusto è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fusto.

Perché la soluzione è Fusto? Il termine fusto indica un contenitore cilindrico usato per conservare carburante o altri liquidi industriali. Solitamente realizzato in metallo o plastica resistente, il fusto è fondamentale nel settore energetico e industriale, grazie alla sua capacità di trasportare e conservare grandi quantità di sostanze liquide in modo sicuro ed efficace. È un elemento chiave nella logistica del carburante.

Come si scrive la soluzione Fusto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Recipiente per carburante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

U Udine

S Savona

T Torino

O Otranto

