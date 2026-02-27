Sul camice del prete

SOLUZIONE: STOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sul camice del prete" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sul camice del prete". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Stola? La stola è un indumento che il sacerdote indossa sopra le sue vesti durante le funzioni religiose. Si tratta di un nastro lungo e sottile, simbolo di servizio e autorità spirituale. La sua presenza distingue il ruolo di chi celebra i riti sacri, rappresentando anche l'impegno e la responsabilità verso la comunità. Questo indumento, spesso riccamente decorato, evidenzia l'importanza del momento e la sacralità delle cerimonie. La stola accompagna il sacerdote in ogni celebrazione liturgica.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Sul camice del prete" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sul camice del prete" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Stola:

S Savona T Torino O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sul camice del prete" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

