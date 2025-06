Indumento sacerdotale nei cruciverba: la soluzione è Stola

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Indumento sacerdotale' è 'Stola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STOLA

Curiosità e Significato di "Stola"

La parola Stola è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Stola.

Perché la soluzione è Stola? La stola è un indumento sacro indossato dai sacerdoti durante le celebrazioni religiose. Simbolo di autorità e servizio, si presenta come una lunga fascia di tessuto che attraversa le spalle e scende lungo il corpo. Rappresenta il ruolo spirituale e l'impegno del sacerdote nel ministero. È un elemento distintivo e molto importante nel vestiario liturgico.

Come si scrive la soluzione Stola

Se ti sei imbattuto nella definizione "Indumento sacerdotale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

