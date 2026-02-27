La storica regione dell Asia governata da Tamerlano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La storica regione dell Asia governata da Tamerlano' è 'Tartaria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARTARIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La storica regione dell Asia governata da Tamerlano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La storica regione dell Asia governata da Tamerlano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Tartaria? Tartaria era un vasto territorio in Asia che, nel passato, rappresentava una delle regioni più estese e influenti sotto il dominio di Tamerlano. Questa zona comprendeva aree che oggi fanno parte di vari stati e nazioni, ed era conosciuta per la sua importanza strategica e culturale. Durante il regno di Tamerlano, la regione si sviluppò notevolmente, consolidando il suo ruolo come centro di potere e di scambi commerciali. La storia di questa regione si intreccia con quella di molte civiltà antiche.

Questa pagina è dedicata alla definizione "La storica regione dell Asia governata da Tamerlano" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La storica regione dell Asia governata da Tamerlano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tartaria:

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La storica regione dell Asia governata da Tamerlano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

