Lo sono malati e certosini

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono malati e certosini

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono malati e certosini' è 'Pazienti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAZIENTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo sono malati e certosini" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono malati e certosini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Pazienti? Le persone che si trovano in condizioni di salute precaria o che richiedono cure mediche regolari vengono chiamate così. Spesso affrontano periodi di sofferenza o disagio, ma continuano a lottare contro le malattie o i disturbi che li affliggono. Questi individui possono essere ricoverati in ospedale o sotto osservazione costante, cercando di recuperare il proprio benessere. La loro presenza è fondamentale nel contesto delle strutture sanitarie, dove ricevono assistenza specializzata.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo sono malati e certosini nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Pazienti

La soluzione associata alla definizione "Lo sono malati e certosini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono malati e certosini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Pazienti:

P Padova A Ancona Z Zara I Imola E Empoli N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono malati e certosini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I malati per i mediciLo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante