La definizione e la soluzione di: Liquore che inizialmente era prodotto dai monaci certosini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CHARTREUSE

Significato/Curiosita : Liquore che inizialmente era prodotto dai monaci certosini

Cercando il liquore prodotto nell'abbazia, vedi chartreuse (liquore). il monastero della grande chartreuse è la casa madre dell'ordine dei certosini. si trova... Cercando ilnell'abbazia, vedi chartreuse (). il monastero della grande chartreuse è la casa madre dell'ordine dei. si trova... La Chartreuse /a'tøz/ (o Certosino) è un liquore prodotto in origine dai monaci certosini nelle cantine della certosa Grande Chartreuse, situata nelle prealpi della Chartreuse a Voiron, nel dipartimento dell'Isère nella Francia meridionale. La produzione è stata poi trasferita in una fabbrica nei pressi di Voiron, sempre sotto la supervisione dei monaci della certosa, da dove viene distribuito a livello internazionale. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Liquore che inizialmente era prodotto dai monaci certosini : liquore; inizialmente; prodotto; monaci; certosini; Il liquore con cui si inzuppano i babà; Il liquore greco dal gusto di anice; Un liquore per torte; liquore d Abruzzo; liquore dalle magiche virtù; Corrente inizialmente affine all epicureismo; Un prodotto in casa Apple; Bitorzoluto prodotto dell orto; Un prodotto alcolico; Il prodotto interno lordo in tre lettere; Un vino DOC prodotto nell'Oltrepò Pavese; I monaci il cui motto è Memento mori; Appellativo da monaci ; Abito di monaci ; monaci cristiani comunitari eredi di San Pacomio; Comprende preti e monaci ; Il fondatore dell ordine dei certosini ;

Cerca altre Definizioni