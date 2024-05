I malati per i medici

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Un paziente (dal latino patiens, il participio presente del verbo pati, intendendo "sofferente" o "che sopporta"), in medicina, è una persona che si rivolge ad un medico o ad una struttura di assistenza sanitaria per accertamenti o problemi di salute. In alcuni contesti il termine paziente è sostituito dalla parola "degente" o "cliente" o "ospite". In una struttura ospedaliera si distinguono i pazienti "interni", temporaneamente residenti nella struttura, dai pazienti "esterni" o in day hospital, in "visita" alla struttura.

pazienti m e f pl

plurale di paziente

Sostantivo, forma flessa

pazienti m e f pl

plurale di paziente

Sillabazione

pa | zièn | ti

Etimologia / Derivazione

vedi paziente

Sinonimi

buoni, calmi, sereni, tranquilli, miti, mansueti, docili, remissivi, arrendevoli, condiscendenti, tolleranti, clementi, indulgenti, rassegnati, stoici

precisi, diligenti, attenti, meticolosi, scrupolosi, minuziosi

ammalati, malati, sofferenti, ricoverati, degenti, mutuati

Contrari