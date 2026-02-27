Nuova ondata di freddo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Nuova ondata di freddo' è 'Recrudescenza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RECRUDESCENZA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nuova ondata di freddo" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nuova ondata di freddo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Recrudescenza? Quando le temperature scendono improvvisamente dopo un periodo più mite, si parla di una recrudescenza delle condizioni climatiche fredde. Questo fenomeno può verificarsi durante l'inverno, portando nuove ondate di gelo che influenzano la vita quotidiana e il benessere delle persone. La recrudescenza si manifesta con abbassamenti significativi della colonnina di mercurio e un aumento delle precipitazioni sotto forma di neve o pioggia. È un sintomo naturale dei cicli stagionali e delle variazioni atmosferiche.

Se la definizione "Nuova ondata di freddo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nuova ondata di freddo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Recrudescenza:

R Roma E Empoli C Como R Roma U Udine D Domodossola E Empoli S Savona C Como E Empoli N Napoli Z Zara A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nuova ondata di freddo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

