Le seguaci di sant Angela Merici

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le seguaci di sant Angela Merici' è 'Orsoline'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORSOLINE

Perché la soluzione è Orsoline? Le Orsoline sono le persone che seguono gli insegnamenti di sant Angela Merici, fondatrice delle Orsoline di San Carlo. Queste religiose si dedicano all'educazione e alla formazione delle giovani, ispirandosi ai valori cristiani e alla spiritualità del loro modello. La loro presenza si manifesta in scuole, orfanotrofi e attività sociali, con l'obiettivo di promuovere il bene e la crescita morale delle comunità. Le Orsoline rappresentano un esempio di dedizione e servizio alla società.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le seguaci di sant Angela Merici". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Le seguaci di sant Angela Merici nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orsoline

Se la definizione "Le seguaci di sant Angela Merici" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le seguaci di sant Angela Merici" conferma che la soluzione 'Orsoline' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Orsoline

O Otranto R Roma S Savona O Otranto L Livorno I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le seguaci di sant Angela Merici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orsoline' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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