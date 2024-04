La Soluzione ♚ Angela ex cancelliera La definizione e la soluzione di 6 lettere: Angela ex cancelliera. MERKEL Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Angela ex cancelliera: angela merkel giurò alle 16:00 del 22 novembre 2005. composizione: angela merkel (cdu) – cancelliera frank-walter steinmeier (spd) – vice cancelliere... Angela Dorothea Kasner (), coniugata Merkel (Amburgo, 17 luglio 1954) è una politica tedesca, cancelliere federale della Germania dal 22 novembre 2005 all'8 dicembre 2021. Eletta al Parlamento tedesco nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore, è stata Presidente dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) dal 9 aprile 2000 al 7 dicembre 2018 e Presidente del gruppo parlamentare CDU-CSU dal 2002 al 2005. Nominata per la prima volta Cancelliera a seguito ... Altre Definizioni con merkel; angela; cancelliera; Le è succeduto Scholz; Uno degli Angela iniziali; Quello a Nord Ovest è condotto da Alberto Angela; Sono di Angela in un romanzo di Frank McCourt;

La risposta a Angela ex cancelliera

MERKEL

M

E

R

K

E

L

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Angela ex cancelliera' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.